Путин провел телефонные переговоры с лидерами Армении и Азербайджана

Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил аспекты реализации договоренностей по Нагорному Карабаху.

«Выражено удовлетворение тем, что режим прекращения огня соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, в разговоре с Алиевым Владимир Путин обратил внимание, что в районах, которые в соответствии с трехсторонним заявлением возвращаются Азербайджану, расположены христианские храмы и монастыри и важно обеспечить сохранность и «нормальную церковную жизнь этих святынь».

В свою очередь, глава Азербайджана проявил понимание и заявил, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона.

Совместное заявление о прекращении огня в Карабахе, подписанное Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым вступило в силу в полночь 10 ноября.