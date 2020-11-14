Путешествие Деда Мороза из Великого Устюга могут сократить из-за COVID-19

Новогоднее путешествие всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга могут сократить из-за коронавирусной инфекции.

«Традиционное новогоднее путешествие Деда Мороза в этом году будет менее масштабным. Волшебник мечтает, чтобы в каждом городе, в каждом регионе дети и взрослые болели меньше, берегли себя, заботились о старших», сообщили в пресс-службе Деда Мороза.

Сообщается, что он сможет посетить все города, но отправит свое новогоднее поздравление, которое можно будет посмотреть в официальном аккаунте.

В резиденции Деда Мороза продолжают принимать гостей, но с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. В вотчине проходят традиционные экскурсии и игровые программы. Гости могут путешествовать всей семьей по Сказке, без формирования сборных групп.

«На территории парка действует масочный режим, входные группы оборудованы санитайзерами, бесконтактными термометрами. В каждом объекте показа установлены рециркуляторы, производится проветривание помещений», - рассказала пресс служба РИА Новости.

Все санитарно-эпидемиологические меры будут соблюдаться и в новогодний период.

Ранее Дед Мороз поддержал идею Минтруда сделать 31 декабря официальным выходным днем. По мнению сказочного волшебника, Новый год является семейным праздником и его принято встречать в кругу близких, а не на работе.