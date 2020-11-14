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Солист «Иванушек» не оценил идею Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах

Светлана Головина
19:25 14.11.2020
Григорьев-Апполонов рассказал, что их коллектив уже принял участие в съемках в одной из передач и, если будут предложения, отказываться они не собираются.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Natalia Shakhanova Global Look Press

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов считает, что съемки в новогодних программах для артистов необходимы.

«Я уверен, что Валерий Меладзе поиронизировал, как мне кажется, потому что съемки в новогодних программах в любом случае приятны и необходимы артистам, чтобы чисто вспомнили, что ты есть. Я с Валерием в этом плане не согласен», - сказал певец в комментарии «Звезде».

Григорьев-Апполонов отметил, что на данный момент их коллектив уже принял участие в съемках в одной из новогодних передач и, если будут предложения, отказываться они не собираются.

«Глобально, конечно, Валера прав, потому что происходит полная катастрофа у 1,5 миллионной индустрии людей, которая работает в сфере обслуживания, поддержки, помощи, СТН, включая гардеробщиц», - акцентировал артист.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал «Звезде», что артисты являются представителями частного сектора и «несут на себе бремя ответственности» перед каждым, кто работает в их команде.

С призывом отказаться от съемок в новогодних программах из-за введенных в Москве новых ограничений обратился на своей странице в Сети Валерий Меладзе.

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