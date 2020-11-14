Мэр Томска арестован по делу о превышении полномочий на два месяца
Мэр Томска арестован по делу о превышении полномочий на два месяца
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Мэр Томска арестован по делу о превышении полномочий на два месяца
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Мэр Томска арестован по делу о превышении полномочий на два месяца
Мэр Томска арестован по делу о превышении полномочий на два месяца
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Мэр Томска арестован по делу о превышении полномочий на два месяца
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