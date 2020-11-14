Хрусталёва ввели в искусственную кому, сообщают СМИ. Предварительный диагноз - интоксикация
Больница в Петербурге подтвердила госпитализацию телеведущего Хрусталева .
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Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева в субботу ввели в искусственную кому.
«Хрусталев Дмитрий Юрьевич 1979 года рождения. Да, госпитализирован», - сказали в больнице РИА Новости.
В субботу Дмитрия Хрусталева госпитализировали в больницу под Санкт-Петербургом. Его коллега Иван Ургант подтвердил эту информацию, добавив, что врачи пытаются поставить телеведущему диагноз.