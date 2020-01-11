СБ ООН утвердил резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

Совет Безопасности ООН после трех часов закрытых переговоров принял резолюцию, которая продлевает трансграничные операции по доставке гуманитарной помощи в Сирию. Срок действия этих механизмов истекал 10 января, но теперь продлен на 6 месяцев.

Согласно документу, доставка помощи будет осуществляться через два пункта на границе с Турцией. При этом пункты на границе с Иорданией и Ираком исключаются.

За документ проголосовали 11 стран, в то время как Россия, Китай, Великобритания и США воздержались. Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, РФ воздержалась от принятия документа, чтобы не блокировать трансграничное содействие сирийскому Идлибу.

«Нам по-прежнему не ясно, почему сразу несколько делегаций отказывались участвовать в переговорах по нашему альтернативному проекту резолюции», - заявил российский дипломат.

По словам Небензи, такое поведение делегаций является «опасной и циничной политической игрой», а жители сирийского Идлиба становятся в ней фигурами обмена.

Представители США и Великобритании после голосования выразили резкое несогласие с сокращением числа погранпунктов, разрешенных для использования ООН.