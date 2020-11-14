Рособрнадзор заявил о возможном переносе итогового сочинения в школах

Итоговое сочинение в российских школах могут перенести из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в субботу.

«Я думаю, что в ближайшие дни будет принято решение по этому поводу. Но хочу сказать одно: не будет такого, что какие-то субъекты напишут сочинение, а другие в этот момент из-за карантина — нет», - сообщил Музаев интервью «Российской газете».

Ведомство может принять такое решение, если ситуация не стабилизируется и обратится к правительству с предложением к правительству, «чтобы даты итогового сочинения были перенесены».

Ранее стало известно, что сдача ОГЭ в 2021 году для девятых классов пройдет в три этапа. Досрочно можно сдать экзамен с 20 апреля по 14 мая. Основной этап сдачи запланирован с 21 мая по 1 июля, дополнительный - с 3 по 22 сентября. Основной период ЕГЭ традиционно пройдет с 24 мая по 1 июля.