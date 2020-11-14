Власти Грузии не намерены проводить повторные выборы в парламент

Правящая партия «Грузинская мечта» не будет идти на уступки оппозиции и проводить повторные выборы в парламент. Об этом заявил генеральный секретарь партии Каха Каладзе в субботу.

«Партия «Грузинская мечта» не рассматривает то, чтобы поставить под сомнение выраженную свободную волю грузинского народа, (не рассматривает. — прим. ред.) проведение повторных выборов или подобных вопросов», - цитирует слова Каладзе РИА Новости.

По его словам, нужно уважать выбор избирателей, «который был выражен поддержкой как оппозиционных партий, так и "Грузинской мечты"».

Ранее сторонники оппозиции провели акцию протеста, призывая признать итоги парламентских выборов недействительными. До акции протеста у Центризбиркома митинг состоялся у здания парламента. Лидеры оппозиции потребовали отправить в отставку председателя ЦИК Тамар Жванию.



По итогу выборов с более 97% участков правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» набрала свыше 48% голосов. На втором месте «Единая оппозиция «Сила в единстве», в состав которой входит партия «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили.