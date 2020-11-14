В стране и мире В Армении проходит многотысячное шествие в память о погибших в Карабахе Светлана Головина Участники акции несут в руках зажженные свечи и ставят их на ступенях площади Свободы. © Фото: Асатур Есаянц, РИА Новости В память о погибших военных в ходе нагорнокарабахского конфликта в Ереване проходит многотысячное шествие. Участники акции несут в руках зажженные свечи и ставят их на ступенях площади Свободы. Уточняется, что шествие завершится в хранилище древних рукописей Матенадаране, где затем состоится панихида. Акция организована оппозиционными политическими силами Армении. Заявление о прекращении огня в Карабахе, подписанное Россией, Арменией и Азербайджаном, вступило в силу в полночь 10 ноября. На данный момент на территории соприкосновения остановлены все боевые действия, в регион введены российские миротворцы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика