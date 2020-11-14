В Армении проходит многотысячное шествие в память о погибших в Карабахе
Участники акции несут в руках зажженные свечи и ставят их на ступенях площади Свободы.
© Фото: Асатур Есаянц, РИА Новости
В память о погибших военных в ходе нагорнокарабахского конфликта в Ереване проходит многотысячное шествие.
Участники акции несут в руках зажженные свечи и ставят их на ступенях площади Свободы.
Уточняется, что шествие завершится в хранилище древних рукописей Матенадаране, где затем состоится панихида.
Акция организована оппозиционными политическими силами Армении.
Заявление о прекращении огня в Карабахе, подписанное Россией, Арменией и Азербайджаном, вступило в силу в полночь 10 ноября. На данный момент на территории соприкосновения остановлены все боевые действия, в регион введены российские миротворцы.