В Минздраве предупредили об осложнениях на сердце после COVID-19

Пациенты, ранее переболевшие коронавирусной инфекцией, могут получить осложнения при сердечно-сосудистых заболеваниях. О мерах поддержки своего здоровья в период пандемии рассказал генеральный директор НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России академик РАН, глава Российского кардиологического общества Евгений Шляхто.

В первую очередь, необходимо обратиться к врачу и провести необходимые процедуры для выявления осложнений при заболеваниях сердца. Нельзя откладывать прием, если ощущаются перебои в работе сердца. Основные симптомы при осложнениях – приступы удушья, быстрое сердцебиение и отеки нижних конечностей, длительная одышка.

«Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями являются особенно уязвимой группой в ситуации распространения новой коронавирусной инфекции, поскольку имеют как высокий риск тяжёлого течения и неблагоприятных исходов COVID-19, так и повышенный риск ухудшения течения и развития осложнений сердечно-сосудистого заболевания», - цитирует пресс-служба Минздрава РФ слова Евгения Шляхто.

По словам специалиста, необходимо соблюдать меры предосторожности при коронавирусной инфекции. К мерам относятся: ношение масок, перчаток и соблюдение социальной дистанции.

Если врач назначал диету или лекарственные препараты, необходимо соблюдать все предписанные меры.

«Мы хорошо умеем предупреждать и лечить – если вовремя уделяем этому должное внимание», - заключил эксперт.

На 14 ноября 2020 в России зафиксировано 1 903 253 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 22 702 человека.