В стране и мире В США был запущен секретный спутник Ирина Киселенко Спутник запустили 13 ноября, с космодрома Complex-41. © Видео: United Launch Alliance, Facebook © Фото: Paul Hennessy, Keystone Press Agency, Globallookpress В США с мыса Канаверал запустили ракету-носитель Atlas V с секретным спутником NROL-101 Национального управления военно-космической разведки США. «Этот запуск был первый запуск наших новых твердотопливных ракетных двигателей GEM 63», - поделился Гэри Венц, вице-президент ULA по правительственным и коммерческим программам, в сообщении компании. О целях, размере и других характеристиках спутника не сообщается. Данные о миссии компании и возможности космического аппарата засекречены. Ранее Соединенные Штаты Америки провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Ракету запустили с авиабазы Ванденберг. Она не была оснащена ядерным зарядом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика