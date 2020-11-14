Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Настоящий пример для всех»: Садальский рассказал, каким ему запомнится Джигарханян

Ирина Киселенко
15:54 14.11.2020
Армен Джигарханян умер на 86 году жизни.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Советский и российский актер театра и кино Станислав Садальский поделился со «Звездой» своей историей об Армене Джигарханяне.

«Я работал в ГИТИСе, и мы ходили смотреть "Разгром". Просто грандиозный артист. В "Разгроме" он играл сумасшедшего. И потом мы с ним снимались неоднократно в нескольких картинах. И мне вот, что примечательно. Вот история. Он никогда ничего не боялся. Он никогда никому не прислуживался. У него был сахарный диабет. И он мне говорит: "Поразительно, я так люблю виноград, а мне врачи запрещают есть виноград"», - вспомнил Садальский.

По словам актера, Джигарханян отличался от многих других людей тем, что «он был достойный и настоящий».

«Он настоящий пример для всех граждан, для артистов, для людей. И как говорят: " Прощай, дорогой друг, товарищ и брат"», - подытожил Садальский.

Армена Джигарханяна не стало 14 ноября.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:57 Армия
Видео
Командующий российскими миротворцами рассказал о выполнении соглашения по прекращению огня в Карабахе
14:51 В стране и мире
Видео
Путин заявил о возросших рисках после выхода США из ДРСМД
12:33 Армия
Видео
Минобороны опубликовало карту обстановки в Нагорном Карабахе
11:46 В стране и мире
Видео
Основатель «Кинотавра» Рудинштейн сообщил, где могут пройти похороны Джигарханяна
13:41 В стране и мире
Видео
Гендиректор авиакомпании оценил действия экипажа при аварийной посадке Ан-124 в Новосибирске
Популярное
Популярное
Видео
Винокур раскритиковал призыв Меладзе бойкотировать новогодние программы
Военный летчик оценил действия экипажа аварийно приземлившегося Ан-124
Меладзе призвал артистов бойкотировать съемки в новогодних программах из-за новых ограничений
Видео
Выстрел в стекло: в конфликтах на дороге стали применять огнестрельное оружие
Извержения сибирских вулканов в прошлом уничтожили 90% жизни на Земле
Видео
В Кировской области к дорожным рабочим вышли тринадцать медведей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.