В стране и мире «Настоящий пример для всех»: Садальский рассказал, каким ему запомнится Джигарханян Ирина Киселенко Армен Джигарханян умер на 86 году жизни. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости Советский и российский актер театра и кино Станислав Садальский поделился со «Звездой» своей историей об Армене Джигарханяне. «Я работал в ГИТИСе, и мы ходили смотреть "Разгром". Просто грандиозный артист. В "Разгроме" он играл сумасшедшего. И потом мы с ним снимались неоднократно в нескольких картинах. И мне вот, что примечательно. Вот история. Он никогда ничего не боялся. Он никогда никому не прислуживался. У него был сахарный диабет. И он мне говорит: "Поразительно, я так люблю виноград, а мне врачи запрещают есть виноград"», - вспомнил Садальский. По словам актера, Джигарханян отличался от многих других людей тем, что «он был достойный и настоящий». «Он настоящий пример для всех граждан, для артистов, для людей. И как говорят: " Прощай, дорогой друг, товарищ и брат"», - подытожил Садальский. Армена Джигарханяна не стало 14 ноября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика