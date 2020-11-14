Единение стихий: раскрыта тайна горящего родника буддистов в Элисте

Во время своего нового путешествия в Астрахань и Элисту ведущая программы «Круиз-контроль» Юлия Розенберг стала участницей древнего калмыкского ритуала с горящим родником. Вода в нем в прямом смысле слова горит.

Как только сопровождающий Юлию местный житель поднес к бурлящему роднику зажигалку, пламя в тот же момент охватило воду. Как оказалось, загадка древнего ритуала, своими корнями уходящего в буддистское понимание духовного очищения человека, в настоящее время кроется во вполне материальном химическом взаимодействии.

«Соединяются стихии - огонь, вода, небо и земля. Огонь даже можно потрогать руками», - пояснил проводник.

Вместе с водой из-под земли выходит горючий газ. Так создается эффект горения воды. Задабривать огонь принято, поливая его молоком. Только после этого можно закончить ритуал.

Путешествие «Круиз-контроля» в Астрахань и Элисту смотрите на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV и на Youtube-канале. Зрители узнают о древних традициях самого западного буддистского города в мире.