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Мурашко призвал не делать КТ в первые сутки подъема температуры

Валентина Пескова
01:55 14.11.2020
Министр здравоохранения РФ отметил, что в этот период компьютерная томография будет неинформативна, поэтому ее проводить не нужно.
Мурашко призвал не делать КТ в первые сутки подъема температуры
© Фото: pixabay.com

Метод оценки состояния организма с помощью компьютерной томографии подразумевает использование рентгеновских лучей. Как заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, в первые сутки после подъема температуры тела проводить данное исследование не нужно.

«Медицинские показания, конечно, в первую очередь должен определить врач. Но в первые сутки подъема температуры КТ чаще всего будет просто неинформативна, и не нужно ее проводить», - объяснил Мурашко в эфире канала «Россия 1».

Глава Минздрава уточнил, что переоценку состояния больного возможно провести только на третьи сутки. В случае, если динамика будет положительная и течение заболевания не будет ухудшаться, тогда за состояние пациента можно быть спокойным, пояснил Михаил Мурашко.

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