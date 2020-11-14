Мурашко призвал не делать КТ в первые сутки подъема температуры

Метод оценки состояния организма с помощью компьютерной томографии подразумевает использование рентгеновских лучей. Как заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, в первые сутки после подъема температуры тела проводить данное исследование не нужно.

«Медицинские показания, конечно, в первую очередь должен определить врач. Но в первые сутки подъема температуры КТ чаще всего будет просто неинформативна, и не нужно ее проводить», - объяснил Мурашко в эфире канала «Россия 1».

Глава Минздрава уточнил, что переоценку состояния больного возможно провести только на третьи сутки. В случае, если динамика будет положительная и течение заболевания не будет ухудшаться, тогда за состояние пациента можно быть спокойным, пояснил Михаил Мурашко.