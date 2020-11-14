В стране и мире Путин рассказал о желании других стран купить российскую вакцину от COVID-19 Ирина Киселенко Российский лидер отметил две зарегистрированные вакцины в России, напомнив, что ожидается и регистрация третьей. © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Десятки стран высказались о готовности приобрести российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству препаратов. Убеждены, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств» - сказал Путин. По словам лидера, Россия готова к сотрудничеству с другими странами. Ранее Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора выразили заинтересованность в углублении сотрудничества по борьбе с коронавирусом. Также лидеры стран договорились налаживать связи в области разработки вакцин. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика