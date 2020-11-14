Президент России Владимир Путин заявил о возросших рисках после выхода США из ДРСМД. Об этом он сказал во время выступления на Восточноазиатском саммите.

Российский лидер подчеркнул, что РФ выступает за создание условий для плодотворного сотрудничества и упрочения стабильности, в том числе и в военно-политической сфере.

«Стремясь не допустить нового витка гонки вооружений, мы, как известно, в одностороннем порядке объявили мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР и других регионах мира, до тех пор пока от таких мер будут воздерживаться наши американские партнеры», - заявил президент РФ.

Также Путин отметил необходимость слаженной работы для поддержания общей безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Глава государства признал правильность главной мысли Ханойской декларации.

«Нужно наращивать сотрудничество по широкому спектру политических и экономических вопросов», - сказал Путин.

Ранее политолог назвал истинную цель заявлений Вашингтона о готовности разместить ракеты в Европе. Сергей Марков в интервью «Звезде» пояснил, что разрывая все договоры об ограничении вооружений и делая заявления о размещении ракет в Европе, США на самом деле имеют совсем другую цель - Китай.