Подмосковье откроет 200 пунктов вакцинации от COVID-19

В Московской области будет развернуто около 200 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Сообщается, что прививочные пункты будут открыты в ближайшее время.

В подмосковных больницах также ожидается поступление лекарств от COVID-19, передает РИА Новости.

Ранее Всемирная организация здравоохранения внесла российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в список рекомендуемых вакцин для экстренного использования.