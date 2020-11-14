В стране и мире Путин наградил экипаж сбитого в Армении Ми-24 Кирилл Васин Атака военных Азербайджана на российский Ми-24 над территорией Армении произошла 9 ноября. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества членов экипажа сбитого в Армении российского вертолета Ми-24. «Глава государства своим Указом наградил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества старшего лейтенанта Владислава Грязина, майора Юрия Ищука (посмертно), старшего лейтенанта Романа Федину (посмертно)», - говорится в сообщении на сайте Кремля. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле ждут информацию от Азербайджана о расследовании по сбитому российскому вертолету. Атака военных Азербайджана на российский Ми-24 над территорией Армении произошла 9 ноября. В МИД Азербайджана принесли извинения и заявили, что российский вертолет сбили случайно. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика