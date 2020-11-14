Правительство выделит регионам средства для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет
Данный проект направлен на финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в полном объеме.
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Правительство России приняло решение выделить из резервного фонда средства на предоставление в 2020 году субсидий субъектам РФ и городу Байконур для софинансирования их расходов на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет.
Как отмечается на сайте кабмина, данный проект направлен «на финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в полном объеме».
Ранее сообщалось, что кабмин РФ выделит дополнительно почти 62 миллиарда рублей на помощь малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет. В этом году общая сумма выделенных на детские пособия средств составляет 123 миллиарда рублей.