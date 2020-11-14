NASA отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС

Запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon американской компании SpaceX был отложен в связи с погодными условиями. Согласно измененным планам, он состоится через сутки – 15 ноября в 19.27 по местному (03.27 по московскому) времени. Об этом сообщил глава NASA Джим Брайденстайн.

Первый полет корабля с астронавтами должен будет доставить на Международную космическую станцию четырех новых членов экипажа. По информации из Twitter Брайденстайна, первая ступень Falcon 9, подготовленная для субботнего старта, будет использована в завтрашнем запуске Crew Dragon.

Ранее сообщалось, что корабль SpaceX доставит с космодрома на мысе Канаверал в США троих американских астронавтов и одного японца на борт МКС. Запуск уже был отложен один раз из-за проблем с двигателями ракеты носителя.