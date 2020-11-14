Минздрав Армении подтвердил гибель 2317 военных в Карабахе

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян подтвердила, что с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе 27 сентября погибло более двух тысяч военнослужащих.

«До сегодняшнего дня наша судебно-медицинская служба провела экспертизу 2317 тел погибших военнослужащих, среди которых есть неопознанные тела» - сообщает Никогосян на своей странице в Facebook.

Также пресс-секретарь отметила, что процесс обмена телами только начался и противоборствующие стороны не могут в данный момент знать об окончательном количестве погибших.