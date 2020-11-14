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Гендиректор авиакомпании оценил действия экипажа при аварийной посадке Ан-124 в Новосибирске

Алексей Самолетов
Кирилл Васин
13:41 14.11.2020
Была создана оперативная группа, которая будет работать на месте инцидента.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Генеральный директор авиакомпании «Волга-Днепр» Игорь Аксенов в разговоре с обозревателем «Звезды» Алексеем Самолетовым рассказал о мерах, которые принимаются  после аварийной посадки самолета Ан-124 в Новосибирске.

По его словам, была создана оперативная группа, которая будет работать на месте инцидента. Она состоит из технических специалистов авиакомпании.

«Везем туда оборудование для ликвидации последствий инцидента. После работы СК начнем разгрузку груза, слив топлива и эвакуацию самого самолета. Груз в целости и сохранности, будет доставлен заказчику», - отметил Аксенов.

Он также оценил действия командира экипажа воздушного судна и всей команды в данной ситуации.

«Действия командира (экипажа – Прим. ред.) я оцениваю как грамотные. Его этому учили. Экипаж действовал слаженно и грамотно», - отметил Аксенов.

Вчера, 13 ноября, грузовой самолет Ан-124 совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево, выкатился за пределы взлетной полосы. Сообщается, что никто из 14 членов экипажа не пострадал, у самолета повреждены двигатель и фюзеляж. Возбуждено уголовное дело.

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