В России не планируют ограничивать строительство из-за коронавируса

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, что власти не планируют вводить ограничения на строительство из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что исключением может стать только «точечные случаи», когда на определенной стройплощадке произошла вспышка заболеваемости и появился очаг распространения коронавируса.

«Жизнь показала, что те регионы, которые не ввели ограничения, сегодня у них стройка почти не упала или упала минимально» - сообщил журналистам вице-премьер.

Также Хуснуллин отметил, что наибольший провал по строительству жилья произошел в Москве и Московской области – регионах с большой концентрацией населения и наибольшим ростом заболеваемости.

Вице-премьер подчеркнул, что введение ограничений на стройках может привести к оттоку мигрантов, занятых на стройплощадках – они могут уехать из России и больше не вернуться, что приведет к нехватке трудовых ресурсов.