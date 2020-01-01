В Амурской области нашли пропавшего двухлетнего мальчика

Двухлетнего мальчика, который накануне Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об это сообщили в СУ СК РФ по Амурской области.

«Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», - говорится в сообщении Следственного комитета.

Как рассказали волонтеры, ребенок чувствует себя хорошо, но за время поисков успел проголодаться.

«В целях контроля за состоянием мальчика, он помещен в медицинское учреждение», - уточнили следователи.

Также в СК заявили, что поставили перед органами опеки вопрос об изъятии ребенка у матери до выяснения всех обстоятельств, сообщает сайт «Комсомольской правды».

По данным издания «Порт Амур», заявление о пропаже мальчика 31 декабря 2019 года написал его отец. Мужчина рассказал, что мать отправилась с ребенком на прогулку, а вернулась домой одна.

Пояснить полиции, где находился ее двухлетний сын, женщина не смогла.