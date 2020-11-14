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Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Джигарханяна

Алексей Курильченко
12:49 14.11.2020
Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Джигарханяна
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Армена Джигарханяна, скончавшегося ночью на субботу. Также президент выразил соболезнования и коллективу театра, которым руководил артист. Телеграмма с соболезнованиями была опубликована на сайте Кремля.

«Это огромная утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах, для всех нас. Его искренне любили за щедрый талант, душевное тепло, за преданность профессии и своему зрителю» - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что узнал о кончине артиста «с прискорбием» и призвал сохранить о народном артисте добрую память.

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