Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Джигарханяна

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Армена Джигарханяна, скончавшегося ночью на субботу. Также президент выразил соболезнования и коллективу театра, которым руководил артист. Телеграмма с соболезнованиями была опубликована на сайте Кремля.

«Это огромная утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах, для всех нас. Его искренне любили за щедрый талант, душевное тепло, за преданность профессии и своему зрителю» - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что узнал о кончине артиста «с прискорбием» и призвал сохранить о народном артисте добрую память.