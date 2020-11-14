Демократы просят Байдена пересмотреть политику в отношении Азербайджана и Турции

Группа сенаторов-демократов попросила заявившего о своей победе на выборах президента США Джо Байдена после инаугурации скорректировать политику в отношении Азербайджана и Турции. Сенаторы решили обратиться к возможному будущему главе государства в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.

Политики написали письмо, которое опубликовано на сайте председателя комитета по разведке палаты представителей конгресса США Адама Шиффа, заявив, что приветствуют мир в регионе, однако обеспокоены тем, что статус Нагорного Карабаха так и остается нерешенным.

«Мы считаем, что этого трагического финала можно было избежать, если бы Соединенные Штаты и международное сообщество действовали решительно. Мы слишком долго мирились с воинственной риторикой Турции и Азербайджана, и результат этого сейчас ярко очевиден», - говорится в письме.

Авторы письма считают, что необходимо «пересмотреть политику США в отношении Турции, страны, которая, будучи членом НАТО, уже много раз действовала против интересов США», а также укрепить отношения с Арменией.

Демократы просят Байдена и его новую администрацию прекратить оказывать военную помощь Азербайджану, подключиться к переговорам по статусу Нагорного Карабаха под эгидой Минской группы ОБСЕ, оказать гуманитарную помощь и поддержку усилиям по разминированию и возвращению армянских беженцев.

Напомним, передовые подразделения российского миротворческого контингента 12 ноября приступили к выполнению задач по контролю за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территории Нагорного Карабаха.