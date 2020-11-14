ЦУМ могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей из-за несоблюдения дистанции в очереди за смартфонами

Центральный универмаг Москвы (ЦУМ) могут подвергнуть штрафу на сумму до миллиона рублей из-за несоблюдения социальной дистанции в очереди за смартфонами. Об этом заявил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислав Зинюшин.

«Накануне в магазине ЦУМ образовалась очередь за новыми телефонами из нескольких десятков человек, что спровоцировало давку. Магазином не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты», - приводит РИА Новости слова Зинюшина.

Ранее ЦУМ уже подвергался подобному штрафу: в сентябре магазин получил штраф на сумму более миллиона рублей за несоблюдение масочного режима.