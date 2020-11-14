Артист, любимец народа, мудрец: не стало Армена Джигарханяна

Утром субботы, 14 ноября, не стало актера и режиссера, народного артиста Советского Союза Армена Джигарханяна. Всенародно любимый артист умер в Москве, в возрасте 85 лет.

Утрата деятеля масштаба Джигарханяна останется невосполнимой. Несмотря на постепенное ухудшение здоровья и регулярное лечение, Армен Борисович не переставал принимать активное участие в театральной жизни Москвы и появляться в сводках СМИ. О том, что с его уходом российский театр больше никогда не будет прежним, заявила и бывшая супруга актера, Виталина Цымбалюк-Романовская.

«Со смертью Джигарханяна ушла целая эпоха советского и российского кинематографа, которому артист посвятил всю свою жизнь. Это невосполнимая утрата и для российского театра - таких ролей, образов и спектаклей, которые воплощал Джигарханян, больше не будет никогда», - сказала она в беседе со «Звездой».

Первые новости о смерти артиста появилась в СМИ утром 14 ноября. Сообщается, что трагическое событие никак не связано с активной пандемией коронавирусной инфекции. Печальный факт подтвердил друг Джигарханяна Артур Согомонян. Он сообщил, что на случившееся повлияло именно общее состояние здоровья артиста.

«Врачи в больнице пытались его спасти, но, к сожалению, состояние здоровья такое. Болел достаточно серьезно», - заявил Согомонян.

Он также назвал и конкретную причину - актер умер от остановки сердца.

За свою долгую творческую жизнь харизматичный и обаятельный Джигарханян сыграл множество ролей. Это позволило ему стать рекордсменом - самым снимаемым артистом России.

Однако начало актерского пути не было для него безоблачным. В 1954 году, после того, как попытка поступления в ГИТИС оказалась неудачной, Джигарханян поступил в Ереванский художественно-театральный институт, а впоследствии стал ведущим актером республиканского Русского драматического театра имени Станиславского. На его счету на тот момент значились 27 спектаклей.

Чуть более, чем через 10 лет, Армен Борисович становится актером столичного «Ленкома». Помогает молодому режиссеру Марку Захарову в Театре имени Маяковского, неожиданно исполняя главную роль в постановке «Разгром». В результате актер перешел из одного театра в другой, но вернется в конце 90-х годов для участия в спектаклях «Варвар и еретик» и «Город миллионеров». Став кассовым актером в театре Маяковского, сам Джигарханян позже с сожалением признавал, что 27 лет в одном театре - «топтание на месте» для актера.

За многолетнюю театральную и киноисторию Армен Борисович исполнил сотни самых разных ролей. Бандит Горбатый в «Место встречи изменить нельзя», слуга Тристана в «Собаке на сене», судья Кригс в «Здравствуйте, я ваша тетя!» и многое многое другое. Его голосом заговорил пират Джон Сильвер в мульт-экранизации классики приключенческой литературы - «Острова сокровищ» Р.Л. Стивенсона. Одними из последний ролей стали для Джигарханяна такие фильмы и сериалы 2000-х годов, как «Нечаянная радость», «Земский доктор. Жизнь заново», «Руд и Сэм», «Гамлет» и другие.

Джигарханян стал не только исполнителем ролей, но и главным героем фильмов. Отечественные телеканалы неоднократно рассказывали историю жизни артиста. Так появились документальные фильмы «300 лиц Армена Джигарханяна», «Тысяча ролей Армена Джигарханяна» и некоторые другие.

Дата проведения церемонии прощания с артистом в данный момент не оглашена. По пожеланиям родственников артиста, она должна состояться 17 ноября, но дата не является окончательной.

Джигарханян навсегда останется одним из самых любимых зрителем артистов и одним из самых запоминающихся. Помнить Армена Борисовича будут как мудрого и опытного человека и как прекрасного и разностороннего актера.