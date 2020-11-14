Основатель «Кинотавра» Рудинштейн сообщил, где могут пройти похороны Джигарханяна

Продюсер, актер, кинокритик и основатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн сообщил о месте, где могут пройти похороны Армена Джигарханяна. По его словам, артист найдет свое последнее пристанище на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания пройдет во вторник в театре Джигарханяна – дата и время уже согласованы. Также Рудинштейн рассказал об отношениях с артистом.

«Джигарханян безусловно гений театра. Но для меня он был в первую очередь хорошим человеком. Это сегодня большая редкость. Хоть я всего на десять лет младше, Армен называл меня "мой мальчик" – для меня это самое дорогое прозвище, которое я когда-либо получал. Джигарханян никогда никого не ненавидел. Наоборот, каждому артисту он говорил лишь добрые слова, которые могли окрылить любого» - рассказал «Звезде» продюсер.

Ранее ведущая актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского Светлана Немоляева рассказала о том, как в театре отреагировали на новости о смерти Армена Джигарханяна. По ее словам, уход артиста стал настоящей трагедией.