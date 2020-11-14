В стране и мире Коронавирус В России установлен новый антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки Кирилл Васин Справились с коронавирусом за минувшие сутки 18 626 россиян. Всего выздоровели 1 425 529 человек. © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости За сутки в России подтвердились 22 702 новых случая заражения коронавирусом – это новый антирекорд для страны. Общее число инфицированных достигло 1 903 253. Такие данные приводит оперативный штаб. Справились с коронавирусом за минувшие сутки 18 626 россиян. Всего выздоровели 1 425 529 человек. На 14 ноября в стране проведено 67,9 миллиона тестов на коронавирус. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика