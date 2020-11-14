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Немоляева назвала смерть Джигарханяна «трагедией для киноискусства»

Алексей Курильченко
11:23 14.11.2020
Народная артистка СССР отреагировала на смерть артиста.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Ведущая актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского Светлана Немоляева рассказала о том, как в театре отреагировали на новости о смерти Армена Джигарханяна. По ее словам, уход артиста стал настоящей трагедией.

«Мы играли с ним в театре более 20 лет. Каждый раз у него можно было научиться чем-то новому – Джигарханян был для нас «ходячей школой». Его уход - это большая трагедия для театрального и киноискусства, для его партнеров по сцене. Все актеры театра Маяковского любили его и ценили» - рассказала «Звезде» актриса.

Ранее друг артиста Артур Согомонян рассказал, что стало причиной смерти Джигарханяна.

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