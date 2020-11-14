В стране и мире Немоляева назвала смерть Джигарханяна «трагедией для киноискусства» Алексей Курильченко Народная артистка СССР отреагировала на смерть артиста. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости Ведущая актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского Светлана Немоляева рассказала о том, как в театре отреагировали на новости о смерти Армена Джигарханяна. По ее словам, уход артиста стал настоящей трагедией. «Мы играли с ним в театре более 20 лет. Каждый раз у него можно было научиться чем-то новому – Джигарханян был для нас «ходячей школой». Его уход - это большая трагедия для театрального и киноискусства, для его партнеров по сцене. Все актеры театра Маяковского любили его и ценили» - рассказала «Звезде» актриса. Ранее друг артиста Артур Согомонян рассказал, что стало причиной смерти Джигарханяна. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика