Немоляева назвала смерть Джигарханяна «трагедией для киноискусства»
Народная артистка СССР отреагировала на смерть артиста.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
Ведущая актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского Светлана Немоляева рассказала о том, как в театре отреагировали на новости о смерти Армена Джигарханяна. По ее словам, уход артиста стал настоящей трагедией.
«Мы играли с ним в театре более 20 лет. Каждый раз у него можно было научиться чем-то новому – Джигарханян был для нас «ходячей школой». Его уход - это большая трагедия для театрального и киноискусства, для его партнеров по сцене. Все актеры театра Маяковского любили его и ценили» - рассказала «Звезде» актриса.
Ранее друг артиста Артур Согомонян рассказал, что стало причиной смерти Джигарханяна.