Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Стала известна причина смерти Армена Джигарханяна

Алексей Курильченко
11:00 14.11.2020
Об этом сообщил друг артиста Артур Согомонян.
Стала известна причина смерти Армена Джигарханяна
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался от остановки сердца. Об этом сообщил Артур Согомонян, друг артиста.

Также он отметил, что на данный момент дата проведения церемонии прощания с артистом неизвестна – ее необходимо согласовать. Предполагалось, что прощание пройдет во вторник, 17 ноября, но, по словам Согомоняна, это лишь пожелания родственников артиста. О дате проведения церемонии прощания будет сообщено позднее.

Ранее «Звезде» удалось связаться с экс-супругой артиста. Виталина Цымбалюк-Романовская считает, что с уходом Джигарханяна российский театр больше никогда не будет прежним.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:46 В стране и мире
Видео
Основатель «Кинотавра» Рудинштейн сообщил, где могут пройти похороны Джигарханяна
11:31 В стране и мире
В России установлен новый антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки
10:25 В стране и мире
Видео
Экс-супруга Джигарханяна назвала уход артиста невосполнимой утратой для театра
09:21 В стране и мире
Минтруду предложили сократить первый рабочий день в новом году
07:50 В стране и мире
Британские врачи рассказали о росте сердечных заболеваний из-за пандемии коронавируса
Популярное
Популярное
Стала известна причина смерти Армена Джигарханяна
Пожилая жительница Британии два дня питалась почвой для растений, чтобы выжить
Военный летчик оценил действия экипажа аварийно приземлившегося Ан-124
Видео
Выстрел в стекло: в конфликтах на дороге стали применять огнестрельное оружие
Извержения сибирских вулканов в прошлом уничтожили 90% жизни на Земле
Видео
В Кировской области к дорожным рабочим вышли тринадцать медведей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.