Стала известна причина смерти Армена Джигарханяна

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался от остановки сердца. Об этом сообщил Артур Согомонян, друг артиста.

Также он отметил, что на данный момент дата проведения церемонии прощания с артистом неизвестна – ее необходимо согласовать. Предполагалось, что прощание пройдет во вторник, 17 ноября, но, по словам Согомоняна, это лишь пожелания родственников артиста. О дате проведения церемонии прощания будет сообщено позднее.

Ранее «Звезде» удалось связаться с экс-супругой артиста. Виталина Цымбалюк-Романовская считает, что с уходом Джигарханяна российский театр больше никогда не будет прежним.