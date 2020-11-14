Стала известна причина смерти Армена Джигарханяна
Об этом сообщил друг артиста Артур Согомонян.
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Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался от остановки сердца. Об этом сообщил Артур Согомонян, друг артиста.
Также он отметил, что на данный момент дата проведения церемонии прощания с артистом неизвестна – ее необходимо согласовать. Предполагалось, что прощание пройдет во вторник, 17 ноября, но, по словам Согомоняна, это лишь пожелания родственников артиста. О дате проведения церемонии прощания будет сообщено позднее.
Ранее «Звезде» удалось связаться с экс-супругой артиста. Виталина Цымбалюк-Романовская считает, что с уходом Джигарханяна российский театр больше никогда не будет прежним.