В стране и мире «Все восхищаются им»: Калягин о Джигарханяне Кирилл Васин Джигарханян умер в медучреждении на 86 году жизни. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Актер и режиссер театра и кино Александр Калягин в разговоре со «Звездой» рассказал, каким запомнится Армен Джигарханян. «Все восхищаются им как человеком, мудрецом, человеком много знавшим, опытным, мудрым, и как актером. Тяжелейшая утрата для всех нас. Он один из символов и армянского народа, и русского искусства. Блестящий актер», - отметил Калягин. Информация о смерти Джигарханяна появилась сегодня, 14 ноября. Он умер в медучреждении на 86 году жизни. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика