«Все восхищаются им»: Калягин о Джигарханяне
Джигарханян умер в медучреждении на 86 году жизни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости
Актер и режиссер театра и кино Александр Калягин в разговоре со «Звездой» рассказал, каким запомнится Армен Джигарханян.
«Все восхищаются им как человеком, мудрецом, человеком много знавшим, опытным, мудрым, и как актером. Тяжелейшая утрата для всех нас. Он один из символов и армянского народа, и русского искусства. Блестящий актер», - отметил Калягин.
Информация о смерти Джигарханяна появилась сегодня, 14 ноября. Он умер в медучреждении на 86 году жизни.