В стране и мире Названа дата прощания с Джигарханяном Светлана Головина Церемония пройдет во вторник в театре имени Армена Джигарханяна. © Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress Церемония прощания с Арменом Джигарханяном состоится во вторник, 17 ноября, в Московском драматическом театре, которым руководил актер. «Во вторник в театре с 12.00 до 14.00. Похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью», - сообщил «Звезде» друг артиста Артур Согомонян. Армен Джигарханян скончался 14 ноября на 86-м году жизни. За свою карьеру он сыграл более 250 ролей в театре, кино и озвучке мультфильмов. Кинозрителям он больше всего известен по таким фильмам, как «Новые приключения неуловимых» (1968), «Здравствуйте, я ваша тетя!» (1975), «Собака на сене» (1978), «Место встречи изменить нельзя» (1979) и многим другим. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика