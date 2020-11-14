Названа дата прощания с Джигарханяном
Церемония пройдет во вторник в театре имени Армена Джигарханяна.
© Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress
Церемония прощания с Арменом Джигарханяном состоится во вторник, 17 ноября, в Московском драматическом театре, которым руководил актер.
«Во вторник в театре с 12.00 до 14.00. Похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью», - сообщил «Звезде» друг артиста Артур Согомонян.
Армен Джигарханян скончался 14 ноября на 86-м году жизни.
За свою карьеру он сыграл более 250 ролей в театре, кино и озвучке мультфильмов. Кинозрителям он больше всего известен по таким фильмам, как «Новые приключения неуловимых» (1968), «Здравствуйте, я ваша тетя!» (1975), «Собака на сене» (1978), «Место встречи изменить нельзя» (1979) и многим другим.