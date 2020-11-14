В стране и мире Трамп заявил о своей победе в штате Пенсильвания Алексей Курильченко По мнению президента, лидерство ему обеспечило отсутствие доступа к бюллетеням. © Фото: Chris Kleponis, Keystone Press Agency, Globallookpress Действующий американский президент Дональд Трамп объявил о своей победе в штате Пенсильвания. «К 700 тыс. бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге не было доступа. В соответствии с Конституцией, мы побеждаем в штате Пенсильвания», — сообщил Трамп на своей странице в Twitter. Ранее сообщалось, что Twitter лишит аккаунт Трампа привилегий – в случае инаугурации демократа Джозефа Байдена. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика