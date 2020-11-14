Трамп заявил о своей победе в штате Пенсильвания
По мнению президента, лидерство ему обеспечило отсутствие доступа к бюллетеням.
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Действующий американский президент Дональд Трамп объявил о своей победе в штате Пенсильвания.
«К 700 тыс. бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге не было доступа. В соответствии с Конституцией, мы побеждаем в штате Пенсильвания», — сообщил Трамп на своей странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что Twitter лишит аккаунт Трампа привилегий – в случае инаугурации демократа Джозефа Байдена.