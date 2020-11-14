В стране и мире Экс-супруга Джигарханяна назвала уход артиста невосполнимой утратой для театра Алексей Курильченко Виталина Цымбалюк-Романовская отметила, что всю свою жизнь Джигарханян посвятил актерскому ремеслу. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая супруга Армена Джиагарханяна, отреагировала на смерть знаменитого артиста. С его уходом российский театр больше никогда не будет прежним, считает Цымбалюк-Романовская. «Со смертью Джигарханяна ушла целая эпоха советского и российского кинематографа, которому артист посвятил всю свою жизнь. Это невосполнимая утрата и для российского театра – таких ролей, образов и спектаклей, которые воплощал Джигарханян, больше не будет никогда» - сообщила «Звезде» экс-супруга Джигарханяна. Ранее друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян рассказал «Звезде» о последних днях жизни актера. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика