Названа смертельная опасность неправильного сна

Исследователи из несколько британских университетов обнаружили связь между слишком коротким и длинным сном и заболевание легких - фиброзом. Кроме того, ученым удалось выявить оптимальное время сна для человеческого здоровья.

По данным MedicalXpress, оптимальная продолжительность сна для человека должна равняться семи часам. А вот отклонение от нормы может нанести серьезный урон здоровью, убеждены медики. В частности, речь идет о легких.

Как отмечают исследователи, нарушение биоритмов и сбой в биологических часах организма увеличивают риск фиброза легких - под этим принято понимать разрастание соединительной ткани в результате воспаления.

Британские врачи поставили ряд экспериментов на мышах и выяснили, что продолжительность сна напрямую влияет на здоровье легких. Кроме того, эксперты отметили, что у людей, которые регулярно спят четыре часа или меньше, риск получить воспаление и фиброз в два раза выше.

По мнению специалистов, слишком долгий сон еще больше увеличивает риск фиброза легких. В частности, спящие более 11 часов в день люди втрое сильнее подвержены заболеванию, чем те, кто предпочитает спать по семь часов.

Кроме того, специалисты обратили внимание на влияние биологических часов на гормоны и обмен веществ организмов.