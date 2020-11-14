Ubisoft работает с полицией на фоне ситуации в офисе в Монреале
В российском посольстве в Канаде отметили, что следят за развитием ситуации.
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Компания Ubisoft в настоящий момент работает с сотрудниками полиции над разрешением ситуации в ее канадском офисе в Монреале, где по некоторым сообщениям были захвачены заложники.
Представитель компании также указал, что Ubisoft контактирует с властями города в рамках происходящего.
«Мы знаем о ситуации», - цитируют компанию «РИА Новости».
В российском посольстве в Канаде отметили, что следят за развитием ситуации.
Ранее местные СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули офисное здание, а тревога вокруг ситуации с захватом заложников могла быть ложной.