Ubisoft работает с полицией на фоне ситуации в офисе в Монреале

Компания Ubisoft в настоящий момент работает с сотрудниками полиции над разрешением ситуации в ее канадском офисе в Монреале, где по некоторым сообщениям были захвачены заложники.

Представитель компании также указал, что Ubisoft контактирует с властями города в рамках происходящего.

«Мы знаем о ситуации», - цитируют компанию «РИА Новости».

В российском посольстве в Канаде отметили, что следят за развитием ситуации.

Ранее местные СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули офисное здание, а тревога вокруг ситуации с захватом заложников могла быть ложной.