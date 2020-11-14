В Киеве планируют провести обмен удерживаемыми лицами с Донбассом до 24 декабря

Украинская сторона заявила, что взаимный обмен удерживаемыми лицами между Донбассом и Киевом должен пройти до 24 декабря текущего года. Такое заявление сделал советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Алексей Арестович.

Он также указал в эфире телеканала «Украина 24», что «Красный Крест» обязан начать выполнение своей работы в рамках заключенных договоренностей до 15 ноября.

Ранее власти Украины заявляли ,что намерены подготовить новый план для разрешение ситуации с конфликтом в Донбассе, основанный на Будапештском меморандуме. Новый документ будет рассчитан на случай «полного тупика» в переговорах.