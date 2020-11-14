Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Конфликт в Донбассе ТЕГИ

В Киеве планируют провести обмен удерживаемыми лицами с Донбассом до 24 декабря

Анна Берестовая
00:42 14.11.2020
Ранее в украинской делегации призывали осуществить обмен до наступления нового года.
В Киеве планируют провести обмен удерживаемыми лицами с Донбассом до 24 декабря
© Фото: Alexander Rekun, Global Look Press

Украинская сторона заявила, что взаимный обмен удерживаемыми лицами между Донбассом и Киевом должен пройти до 24 декабря текущего года. Такое заявление сделал советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Алексей Арестович.

Он также указал в эфире телеканала «Украина 24», что «Красный Крест» обязан начать выполнение своей работы в рамках заключенных договоренностей до 15 ноября.

Ранее власти Украины заявляли ,что намерены подготовить новый план для разрешение ситуации с конфликтом в Донбассе, основанный на Будапештском меморандуме. Новый документ будет рассчитан на случай «полного тупика» в переговорах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.