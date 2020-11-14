Полиция Монреаля опровергла сведения о захвате заложников в офисе Ubisoft

Правоохранительные органы Монреаля официально опровергли информацию, что в офисе компании Ubisoft произошел захват заложников. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте полиции города.

О том, что людей могли захватить в плен, сообщили местные журналисты после того, как заметили, что на крыше здания, где расположена компания, находится очень много людей.

Как сообщил канадский франкоязычный телеканал TVA, сейчас монреальская полиция ведет розыск лиц, которые сообщили о захвате заложников в офисе французской студии по производству видеоигр Ubisoft.

Представитель компании также указал, что Ubisoft контактирует с властями города в связи с произошедшим инцидентом.