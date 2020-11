СМИ: предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft

Люди, которые, как считалось, были взяты в заложники в офисе компании Ubisoft в Монреале, покинули здание. Соответсвующую информацию предоставляют местные СМИ вместе с видеозаписями.

По предположению, высказанному журналисткой Westphalian News в своем аккаунте в Twitter, тревога, касающаяся захвата людей, могла быть ложной.

BREAKING: Alleged hostages exited the building.



Sources from inside the building allege this apparent hostage situation was a false alert.



Sources from inside the building allege this apparent hostage situation was a false alert.