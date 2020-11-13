Прогноз шведских врачей по коронавирусу оказался неверен
В стране предполагали, что выработка коллективного иммунитета поможет в борьбе с пандемией.
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Агентство общественного здравоохранения Швеции сообщило, что прогноз относительно второй волны коронавируса оказался неверен.
Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл сообщил Financial Times, что, по его мнению, осенью в стране должна была развиться более благоприятная эпидемиологическая обстановка – из-за развития коллективного иммунитета.
На данный момент в Швеции наблюдается самый большой в Европе рост числа госпитализированных людей. Каждый пятый тест на COVID-19 в Стокгольме является положительным.
Ранее стало известно, что коронавирус в Швеции был обнаружен не только у людей, но и у норок.