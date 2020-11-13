Прогноз шведских врачей по коронавирусу оказался неверен

Агентство общественного здравоохранения Швеции сообщило, что прогноз относительно второй волны коронавируса оказался неверен.

Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл сообщил Financial Times, что, по его мнению, осенью в стране должна была развиться более благоприятная эпидемиологическая обстановка – из-за развития коллективного иммунитета.

На данный момент в Швеции наблюдается самый большой в Европе рост числа госпитализированных людей. Каждый пятый тест на COVID-19 в Стокгольме является положительным.

Ранее стало известно, что коронавирус в Швеции был обнаружен не только у людей, но и у норок.