В Южной Корее произведут боле 150 млн доз «Спутника V» за год

Российский фонд прямых инвестиций и южнокорейская компания GL Rapha заключили соглашение о производстве вакцины «Спутник V». За год Южная Корея сможет произвести более 150 миллионов доз вакцины.

«РФПИ и GL Rapha, одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий, объявляют о соглашении по производству в стране более 150 млн доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V"», - сообщается на официальном сайте вакцины.

Начало производства запланировано на декабрь, а первые поставки должны начаться в январе 2021 года. Ранее стало известно, что массовое производство «Спутника V» было запущено в России.