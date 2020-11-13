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В Южной Корее произведут боле 150 млн доз «Спутника V» за год

Алексей Курильченко
09:49 13.11.2020
Производство российской вакцины от коронавируса начнется в декабре.
В Южной Корее произведут боле 150 млн доз «Спутника V» за год
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Российский фонд прямых инвестиций и южнокорейская компания GL Rapha заключили соглашение о производстве вакцины «Спутник V». За год Южная Корея сможет произвести более 150 миллионов доз вакцины.

«РФПИ и GL Rapha, одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий, объявляют о соглашении по производству в стране более 150 млн доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V"», - сообщается на официальном сайте вакцины.

Начало производства запланировано на декабрь, а первые поставки должны начаться в январе 2021 года. Ранее стало известно, что массовое производство «Спутника V» было запущено в России.

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