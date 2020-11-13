В отношении мэра Томска возбудили дело о превышении полномочий

В пресс-службе Следственного комитета Томской области сообщили, что мэр города Томска был задержан по подозрению в превышении полномочий при распределении земельных участков города для строительства.

По предварительным данным, Кляйн потребовал у департамента строительства внести в геоинформационную систему города недостоверные сведения о наличии 300 метровой санитарно-защитной зоны. Из-за этого предприниматели не могли использовать земельный участок для строительства жилых домов.

На данный момент в отношении Кляйна возбуждено уголовное дело, в его доме проводятся обыски, в администрации допрашиваются свидетели.