Появились кадры с места жесткой посадки самолета в Новосибирске
По предварительной информации, пострадавших нет.
© Видео: act54, ВКонтакте © Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В новосибирском аэропорту Толмачево самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Видео с места жесткой посадки попало в Сеть.
На кадрах видно, что самолет находится на земле без движения и, судя по всему, без шасси. Возгорание не отмечается.
На месте работают службы аэропорта. По предварительной информации, пострадавших нет.