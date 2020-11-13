Появились кадры с места жесткой посадки самолета в Новосибирске

В новосибирском аэропорту Толмачево самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Видео с места жесткой посадки попало в Сеть.

На кадрах видно, что самолет находится на земле без движения и, судя по всему, без шасси. Возгорание не отмечается.

На месте работают службы аэропорта. По предварительной информации, пострадавших нет.