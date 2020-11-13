Центробанк отозвал лицензию у Межкомбанка
Приказ вступает в силу с 13 ноября.
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Центральный банк России отозвал лицензию у «Международного коммерческого банка». Приказ был опубликован на сайте Центробанка.
«Отозвать с 13 ноября 2020 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Международный коммерческий банк"», — говорится в документе.
Также в документе указывается, что Межкомбанк лишается лицензии из-за «неисполнения кредитной организацией федеральных законов и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».