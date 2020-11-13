В стране и мире Центробанк отозвал лицензию у Межкомбанка Алексей Курильченко Приказ вступает в силу с 13 ноября. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Центральный банк России отозвал лицензию у «Международного коммерческого банка». Приказ был опубликован на сайте Центробанка. «Отозвать с 13 ноября 2020 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Международный коммерческий банк"», — говорится в документе. Также в документе указывается, что Межкомбанк лишается лицензии из-за «неисполнения кредитной организацией федеральных законов и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика