В МВД разъяснили новые правила регистрации автомобилей

В России вступил в силу новый порядок государственной регистрации транспортных средств.

Теперь автодилеры получили возможность ставить машины на учет непосредственно в автомобильном салоне, благодаря чему покупателю не придется обращаться в ГИБДД для получения номера, сообщает МВД.

Также, по информации ведомства, код региона в номере будет привязан к субъекту регистрации владельца автомобиля.

В процессе регистрации станут участвовать заводы-изготовители транспортных средств, которые вместе с дилерами будут работать с нужными для регистрации документами от имени владельцев и передавать их в автомобильную инспекцию через портал госуслуг. Для таких операций доверенному лицу придется предъявить оригинал паспорта собственника либо нотариально заверенную доверенность.

Кроме того, новые нормы предусматривают нанесение на машины дополнительной маркировки, что, по мнению правоохранителей, позволит «однозначно идентифицировать» автомобили с измененной историей и избавит покупателей от дополнительных проверок.

Транспортное средство, владелец которого еще не достиг 16 лет, будут оформлять на одного из родителей, опекуна или попечителя. По достижению указанного возраста собственник сможет перерегистрировать автомобиль на свое имя.