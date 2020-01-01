Живущие музыкой: стали известны очередные участники полуфиналов конкурса «Новая Звезда»

На отборочных турах проекта «Новая Звезда-2020» все участники выступают на разрыв. Воронежская группа DreamsShadow не оставляет у жюри и тени сомнения. Смесь джаза и популярной танцевальной музыки – такого в России не услышишь.

Не обошлось и без настоящей экзотики. Фольклор в массы несет исполнитель из Калмыкии. Лиджи Горяев горловым пением и звуками родной природы зарабатывает максимальные 100 баллов и даже исполняет свою песню на бис.

Жюри предстоит непростой выбор, ведь из 85 участников отборочных туров в полуфинал вырвутся только 28. Нервы на пределе у всех, а судьи требуют полной отдачи от участников.

Екатерина Кузина из Кировской области заставила членов жюри потерять самообладание своим исполнением и расплакаться. Это уже вторая ее попытка покорить звездную сцену проекта. После первой неудачи она решила забыть о карьере певицы, но к творческой жизни Екатерину вернул любимый мужчина. На этот раз судьи потеряли дар речи.

Это пятый, юбилейный сезон проекта «Новая Звезда-2020». Отбор пройдут только те, кто живет музыкой. Карина Меликян из Башкортостана не только вокалистка и композитор, за инструментом она может забыть обо всех делах. При этом, Карина самая юная участница конкурса, ей всего 16 лет. Однако, на сцене она обходит даже опытных вокалистов. Девушка тоже получила 100 баллов и путевку в полуфинал.

Кроме того, председатель жюри Максим Дунаевский решает оставить на проекте еще одну исполнительницу, которая смогла растрогать до слез. Полуфиналы шоу «Новая Звезда-2020» пройдут уже в первые дни 2020 года. Смотрите в эфире 2 и 3 января.