Обязанности задержанного мэра Томска будет исполнять его первый заместитель

Первый заместитель мэра Томска Михаил Ратнер будет исполнять обязанности главы города в связи с задержанием градоначальника Ивана Кляйна. Об этом сообщили в администрации города.

«Обязанности мэра Томска исполняет первый заместитель мэра города Томска Михаил Ратнер», - сообщила «Интерфаксу» начальник управления информполитики и общественных связей администрации Томска Ирина Пахомова.

Она отметила, что, несмотря на задержание мэра, администрация города продолжит работу в штатном режиме. Ранее сообщалось, что Иван Кляйн задержан по подозрению в превышении полномочий.