СМИ узнали о планах Байдена назначить Хиллари Клинтон послом в ООН

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон может стать постпредом страны при ООН в случае утверждения новой администрации во главе с Джозефом Байденом. Об это сообщает издание Washington Post.

«Идея в том, что Байден таким образом подчеркнет важность этой должности в администрации. Назначение Клинтон поднимет престиж самой ООН, когда глобальное сотрудничество и роль США на мировой арене сокращаются», - сообщает американское издание.

Также в штабе демократов рассматривают главу аппарата Байдена Стива Риччети, бывшего сенатора и сопредседателя переходной команды Байдена Теда Кауфмана и Майка Донилона в качестве старших советников.

Ранее сообщалось, что Байден заявил о назначении нового главы аппарата Белого дома. Им, по словам политика, станет его бывший советник Рон Клайн.